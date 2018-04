NordEstate erhält Genehmigung für Wohnimmobilien-Spezialfonds DGAP-News: NordEstate AG / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien NordEstate erhält Genehmigung für Wohnimmobilien-Spezialfonds 23.04.2018 / 10:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG NordEstate AG erhält Genehmigung für Wohnimmobilien-Spezialfonds - Fokus Wohnimmobilien mit Entwicklungspotenzial - Aktives Asset- und Property-Management 23. April 2018 | Der in Frankfurt/Main ansässige Bestandsentwickler und Bestandshalter von Wohnimmobilien, NordEstate, hat von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF die Zulassung für seinen zweiten Spezialfonds für Wohnimmobilien, NordEstate German Residential 2, erhalten. Der als FCP-RAIF konzipierte Immobilienfonds verfolgt eine Core Plus-Strategie und richtet sich an professionelle Investoren mit einer Mindestzeichnungssumme von 3,0 Mio. Euro. Das Zielvolumen des Portfolios beträgt 400 Mio. Euro. Für die Anleger wird eine jährliche Ausschüttung von durchschnittlich 3,5 % - 4,0 % geplant und über die 10jährige Fondslaufzeit ein IRR von 5,0 % - 7,0 % p.a. prognostiziert. NordEstate erwirbt schwerpunktmäßig Immobilien in westdeutschen Ballungszentren mit Entwicklungspotenzial. Mit seiner ersten Investmentlösung erzielten die Investoren, bei denen es sich überwiegend um berufsständische Versorgungswerke handelt, im Zeitraum von 2011 bis zum 31.12.2017 eine Rendite in Höhe von 8,73 % IRR p.a. "Wir freuen uns, unseren Investoren nun wieder eine neuen, auf sie abgestimmten Immobilien-Spezialfonds anbieten zu können", so Carsten Jensen, CEO von NordEstate. "Dabei bleiben wir unserer äußerst aktiven Herangehensweise weiterhin treu. Auch in der Zukunft werden wir uns mit einem eigenen Mitarbeiterstamm vor Ort um jede einzelne Immobilie kümmern. Durch gezielte, nachhaltige Maßnahmen und Renovierungen in den Objekten erzielen wir so langfristig sichere Erträge. Mit dieser Strategie sehen wir auch in diesen Zeiten noch interessante Renditechancen", so Jensen weiter. Kontakt Carsten Jensen NordEstate AG Bockenheimer Landstraße 66 60323 Frankfurt T.: +49 69 719161317 Email: jensen@nordestate.com NordEstate Management 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg www.nordestate.com Über NordEstate Mit NordEstate hat sich in den vergangenen acht Jahren ein Experte für bezahlbare, gut erhaltene Wohnimmobilien in Deutschland etabliert. Gegründet von zwei dänischen Unternehmerpersönlichkeiten, stehen Immobilien mit Entwicklungspotenzial in selektiv ausgesuchten Ballungszentren in Westdeutschland im Fokus der Anlagestrategie. Durch die langjährige Erfahrung ist das Management in der Lage, Potenziale zu identifizieren und diese für ihre Investoren auf Dauer in Rendite umzuwandeln. 23.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 677473 23.04.2018

AXC0096 2018-04-23/10:35