Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die UBS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Positive Ausnahme sei das Investmentbanking. Gut sei zudem, dass der angekündigte Aktienrückkauf noch im laufenden Quartal beginnen dürfte. Ungeachtet dessen habe die UBS den besten Geschäftsmix in der Branche./das/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

