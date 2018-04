Der Euro ist zu Wochenbeginn gefallen. Am Montagvormittag rutschte der Kurs auf ein Tagestief von 1,2245 US-Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen noch knapp unter 1,23 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2309 Dollar festgesetzt.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Gemeinschaftswährung nicht stützen. Im April hatte sich die Stimmung in den Unternehmen des Währungsraums nach einer schwachen Entwicklung in den beiden Monaten zuvor vorerst stabilisiert. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex betrug unverändert 55,2 Punkte. Analysten hatten eine Eintrübung auf 54,8 Punkte erwartet.

Der Euro knüpfte an die Kursverluste der beiden vergangenen Handelstage an. Zuletzt hatten Wirtschaftsdaten aus Europa zumeist enttäuscht. Die Frage, ob es sich dabei nur um einen schwächeren Jahresstart handelt oder um einen weiterführenden Trend, ist unter Fachleuten noch nicht abschließend beantwortet. Erwartet wird jedoch zumeist, dass sich das starke Wirtschaftswachstum des vergangenen Jahres etwas abschwächt./jkr/bgf/das

