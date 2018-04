Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Metro AG von 21 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thilo Kleibauer passte seine Schätzungen nach der "massiven Gewinnwarnung" nach unten an. Mit einem Kursverlust von gut einem Fünftel seit Jahresbeginn sei die negative Überraschung jedoch bereits größtenteils vorweg genommen worden, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des mittelfristigen Potenzials blieb er bei seiner Kaufempfehlung./ag/mis

Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN DE000BFB0019

AXC0104 2018-04-23/10:46