Zahlenflut, EZB-Sitzung und politische Themen - die neue Handelswoche könnte es in sich haben! Der Auftakt verläuft zunächst in ruhigen Bahnen. Die geplatzte Akorn-Übernahme und die Umsatzwarnung bei FMC stehen aktuell im Fokus. Am Abend legt Alphabet - die Google Mutter - Zahlen vor. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen am Montag Morgen.