Zürich - Die Börsen entwickelten sich in der letzten Woche leicht positiv. In den USA gewann der S&P500 0.5% und der Nasdaq 0.6%. In Europa stieg der Dax um 0.8%. Geholfen hat beispielsweise Siemens, deren Aktienkurs sich über die Woche 3.3% verteuerte. Der SMI beendete die Woche 0.4% höher. Einmal mehr konnten die Schwergewichte Roche (-0.7% über die Woche), Novartis (-2.7%) und Nestlé (-1.7%) dem Markt keine positiven Impulse verleihen. Solange dies der Fall ist, dürfte der Schweizer Markt in seiner Lethargie verharren.

Da hilft auch der schwächere CHF wenig. Entgegen der Erwartung vieler Marktteilnehmer hielt dessen Schwäche gegenüber dem EUR an und der EUR/CHF überschritt zweitweise sogar die magische Marke von 1.2. Spezifische neue Gründe dafür sind schwer auszumachen. Wie lange diese Periode noch anhält, bleibt abzuwarten. Die Lage kann sich schnell wieder ändern und der CHF wieder als Safe Haven gesucht werden.

Zinsen steigen

Die Zinsen strebten in der letzten Woche nach oben. In den USA befinden sich die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen bei 2.95%, nach 2.83% in der Vorwoche. Sorgen bereitet den Marktteilenehmern die flachere Zinskurve die mit weiteren Zinserhöhungen durch das Fed sogar invers werden könnte, was Rezessionsängste auslöst. Allerdings kann die Zinskurve auch längere Zeit flach bleiben ohne dass es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...