Frankfurt - Das Wachstumstempo schwächt sich etwas ab, die Stimmung bleibt aber gut - so könnte die gegenwärtige Konjunkturlage kurz und knapp beschrieben werden, berichten die Analysten der Helaba.Sorgen vor einem Handelskrieg zwischen USA und dem Rest der Welt sowie einer militärischen Auseinandersetzung der Großmächte in Syrien würden ausgeblendet. Auch die verbale Attacke des US-Präsidenten auf das Ölkartell würden überhört. Der deutliche Renditeanstieg an den Bondmärkten in der vergangenen Woche sei einerseits technischen Faktoren geschuldet, sei aber mit dem überraschend hohen Lohnabschluss im Öffentlichen Dienst zusammengefallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...