Vorläufige EMIs aus europäischen Volkswirtschaften EZB- und CBT-Zinsentscheid für diese Woche geplant BIP-Daten aus Großbritannien für das 1. Quartal am Freitag

Zusammenfassung:Bislang war der April ausschließlich von der Politik geprägt. Auch in dieser Woche könnte sich dies fortsetzen, da die Themen Sanktionen und Handelskonflikte weiterhin ungelöst bleiben. Anleger sollten sich aber auch auf die wichtigen Zentralbanktreffen und BIP-Berichte konzentrieren. Am Montag sollten folgende Veröffentlichungen berücksichtigt werden: 9:00 / 9:30 / 10:00 Uhr | Frankreich / Deutschland / EWU, Einkaufsmanagerindizes: Die europäische Wirtschaft hatte ein wirklich erfolgreiches letztes Quartal 2017, aber seitdem hat sich viel geändert. Wir haben bereits seit Anfang des Jahres ein paar etwas enttäuschende EMI-Werte gesehen und möglicherweise könnte dieser Trend fortgesetzt werden. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen dieses Mal deutlich niedriger, da für April erneut Rückgänge prognostiziert wurden. 15:45 / 16:00 Uhr | USA, EMI und Verkäufe bestehender Häuser: Der US-Dollar konnte letzte Woche an Stärke gewinnen. Es stellt sich nun die Frage, ob es sich um einen kurzfristigen ...

