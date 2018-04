Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Metro AG von 16 auf 12,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts der am Freitag herausgegebenen Gewinnwarnung dürfte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im laufenden Geschäftsjahr nur noch um 1 Prozent zulegen, schätzte Analystin Fabienne Caron in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Prognose für den Gewinn je Aktie senkte sie bis 2019 um bis zu 13 Prozent. Die schlechte Entwicklung sei vor allem auf ein schwaches Russlandgeschäft aber auch auf hohe Personalkosten in Deutschland zurückzuführen./kro/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0031 2018-04-23/11:10

ISIN: DE000BFB0019