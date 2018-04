APA ots news: Euro-Bus sammelt letzte Schilling-Banknoten vor Ablauf der Umtauschfrist ein

Banknoten der vorletzten Schilling-Serie verloren mit 20.

April 2018 ihre Gültigkeit

Wien (APA-ots) - Am 20. April 2018 endete die Umtauschfrist der

500-Schilling-Banknote "Otto Wagner" und der 1000-Schilling-Banknote

"Erwin Schrödinger". Im Euro-Bus der Oesterreichischen Nationalbank

(OeNB) konnten in allen Bundesländern vor Ort Schilling-Banknoten in

Euro getauscht werden. Den Gegenwert der nicht getauschten und damit

wertlos gewordenen Banknoten in Höhe von umgerechnet 107,1 Mio EUR

überweist die OeNB an das Finanzministerium.

Die zweiwöchige Euro-Bus-Sondertour stand ganz im Zeichen der beiden

Schilling-Banknoten, die bereits vor der Euro-Einführung ihre

Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel verloren hatten und für die

deshalb eine Umtauschfrist von 20 Jahren galt. Bei der

500-Schilling-Banknote "Otto Wagner" und der 1000-Schilling-Banknote

"Erwin Schrödinger" ist die sogenannte Präklusivfrist am 20. April

2018 abgelaufen. Beide Banknoten verloren somit ihre Gültigkeit.

Die Euro-Info-Tour begann am 9. April in Wien und endete nach

Stationen in allen Bundesländern am Tag der Präklusion wieder in der

Bundeshauptstadt. Das Angebot zum kostenlosen Schilling-Euro-Tausch

wurde von über 2.900 Menschen in ganz Österreich angenommen.

Insgesamt wurden bei den zehn Stopps 8,3 Mio ATS in Euro getauscht.

Rund ein Drittel davon entfällt auf den Wagner-500er und den

Schrödinger-1000er. Nach Ablauf der Umtauschfrist sind 1.145.614

Stück der ausgegebenen 1000-Schilling-Banknote "Erwin Schrödinger"

und 655.585 Stück der 500-Schilling-Banknote "Otto Wagner" nicht

umgetauscht und somit wertlos geworden. Der Gegenwert der

ausständigen Banknoten von umgerechnet 107,1 Mio EUR wird von der

OeNB an das Bundesministerium für Finanzen überwiesen.

Die beiden oben genannten Banknoten waren die letzten mit einer

Umtauschfrist. Alle Schilling-Banknoten der letzten Serie können

weiterhin und zeitlich unbegrenzt bei der OeNB umgetauscht werden.

Auch im Sommer 2018 fährt der Euro-Bus wieder mit dem bekannten

Service-Angebot durch alle Bundesländer. Weitere Infos dazu unter

www.oenb.at/euro-bus.

