Hannover - SAP hat heute das Release von SAP Digital Manufacturing Cloud vorgestellt, einer neuen Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, die Leistung zu optimieren, die Produktionsqualität und -effizienz zu steigern und die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Mit dem Know-how von SAP in den Bereichen Industrial Internet of Things (IoT), Predictive Analytics und Supply Networks ermöglicht die Lösung den Einsatz von Industry 4.0-Technologien in der Cloud. Die Ankündigung erfolgte auf der Hannover Messe 2018, die vom 23. bis 27. April in Hannover stattfindet.

SAP Cloud for Manufacturing ergänzt und erweitert das bestehende On-Premise-Lösungsportfolio von SAP für die digitale Fertigung. Das neue, Cloud-basierte Angebot umfasst verschiedene Lösungspakete für Hersteller unterschiedlicher Grössenordnungen in der Fertigungs- und Prozessindustrie sowie für die jeweiligen Rollen innerhalb der Unternehmen.

SAP-Kunden haben die Wahl:

SAP Digital Manufacturing Cloud for Execution bietet ihnen alle Lösungen des Portfolios für die digitale Fertigung. SAP Digital Manufacturing Cloud for Analytics bietet ihnen eine Lösung, die sich auf die Analyse der Fertigungsleistung, vorausschauendes Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit konzentriert.

"Im Industrie-4.0-Zeitalter benötigen Hersteller intelligente, vernetzte Lösungen, die vorausschauende Methoden ermöglichen", sagte Bernd Leukert, der als Mitglied des Vorstands der SAP den Bereich Produkte und Innovation verantwortet. "Unsere Cloud-Lösungen für die Fertigung helfen Kunden, vom Industrial Internet of Things zu profitieren, denn sie verbinden Geräte, Personen und Prozesse in der erweiterten, digitalen ...

