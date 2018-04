Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Unic mit 30 Prozent Umsatzwachstum in Deutschland· 2017: Umsatzwachstum um 30 % auf 4.235 Mio. und 50 % Neukundengewinn· Aufbau der Kompetenz in Digital Marketing durch Joint Venture mit Web-Analytics-Spezialist webalyse· Ausbau Standort München: Neue, größere Büroräumlichkeiten in der Nähedes Ostbahnhofs(press1) - München, 23. April 2018 - Die Unic GmbH, die deutscheTochtergesellschaft der Unic-Gruppe, treibt das Wachstum im deutschenMarkt deutlich voran. Im Geschäftsjahr 2017 stieg der Umsatz um rund 30Prozent auf 4.235 Mio. Euro. Unic ist in Deutschland in Karlsruhe undMünchen vertreten. Gemeinsam mit seinem Partner webalyse bezieht dasUnternehmen im April neue Büroräume am Münchner Ostbahnhof.Die Digitalagentur Unic [1] steht seit über 20 Jahren für erfolgreiches E-Business: Unternehmen profitieren von ihren ganzheitlichen digitalenKonzepten. Der E-Business-Experte sorgt durch exzellente Strategien undden Einsatz modernster, markführender Technologien für abwechslungsreicheund zielführende Kundenerlebnisse.Verstärkte Kompetenzen in Web Analytics, Personalisierung und MarketingAutomationUnic bietet die Kompetenzen für Beratung, Kreation, Umsetzung und Betriebleistungsfähiger Lösungen im Digital Marketing und E-Commerce an. Dabeisetzt sie auf langjährige, marktführende Software-Partner wie Adobe,Sitecore und SAP Hybris. Gemeinsam mit webalyse, einem Beratungs- undDienstleistungsunternehmen für Web Analytics und Marketing Automation,baut Unic nun die Kompetenzen in den Bereichen Marketing Automation,Personalisierung und Web Analytics verstärkt aus. Ziel ist, so einKompetenzzentrum für personalisierte Websites und E-Commerce-Anwendungenaufzubauen.Viele Neukunden und preisgekrönte ProjekteIn Deutschland betreut Unic rund 15 Kunden im Bereich gehobenerMittelstand und Enterprise, darunter Hornbach, Audi und Bridgestone. Imvergangenen Jahr konnte ein Zugewinn von sieben Neukunden verzeichnetwerden.Viele der von Unic konzipierten und umgesetzten digitalen Lösungenerhalten immer wieder Auszeichnungen, so u.a.:- Hornbach - Der digitale Baumarkt: Die von Unic umgesetzte Online-Plattform von Hornbach wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Zuletztverlieh das EHI Retail Institute dem digitalen Shop des Baumarktriesen denzweiten Platz in seiner Studie "Onlineshop-Maturity-Index 2017 - Baumärkte"[2].- Schweizerische Bundesbahnen SBB: Die von Unic neu konzipierte Plattformsbb.ch wird in der Schweiz als bestes Internet-Projekt 2018 ausgezeichnet:Master Best of Swiss Web 2018 [3].- Jungfraubahnen - Atemberaubende Bildwelten: Der Relaunch vonjunfraubahnen.ch wurde beim Annual Multimedia Award 2018 in der KategorieWebsite mit Silber ausgezeichnet.- Luzernder Kantonsspital (LUKS) - Gesundheit im Web: Für das Konzept,Design und Frontend der Klinik-Website wurde Unic mit dem KlinikAward 2017in der Kategorie "Beste Online Präsenz" [4] ausgezeichnet und gewann zweiAuszeichnungen am Best of Swiss Web.Eine Digitalagentur erfindet sich neuSeit Anfang 2017 hat Unic seine traditionelle Unternehmensstrukturaufgelöst und sich mit Holacracy eine agile Organisationsform gegeben.Denn im dynamischen Dienstleistergeschäft stößt die klassischeLinienorganisation zunehmend an ihre Grenzen. Mitarbeiter sind heutePartner der Organisation, ihre Zuständigkeiten werden in Rolleneingeteilt, wodurch sie ihre Stärken besser einsetzen undeigenverantwortlicher arbeiten können. Rund 35 Mitarbeiter stehen an denStandorten Karlsruhe und München für hohe fachliche Kompetenz,Ergebnisorientierung und Selbstverantwortung. Unic setzt in den kommendenMonaten auf ein starkes Wachstum und wird aus diesem Grund den bisherigenStandort in München gegen größere Räume in der Nähe des Ostbahnhofseintauschen.Über UnicUnic steht für digitale Lösungen, die Kunden begeistern und erfolgreichmachen. Wir begleiten unsere Kunden persönlich und umfassend: von derstrategischen Beratung zur Konzeption, vom Design zur Umsetzung und vomBetrieb zur laufenden Weiterentwicklung.Seit über 20 Jahre unterstützen wir Unternehmen bei der digitalenTransformation, kennen Chancen und nutzen Potenziale im Digital Marketingund Digital Commerce. Über UnicUnic steht für digitale Lösungen, die Kunden begeistern und erfolgreichmachen. Wir begleiten unsere Kunden persönlich und umfassend: von derstrategischen Beratung zur Konzeption, vom Design zur Umsetzung und vomBetrieb zur laufenden Weiterentwicklung.Seit über 20 Jahre unterstützen wir Unternehmen bei der digitalenTransformation, kennen Chancen und nutzen Potenziale im Digital Marketingund Digital Commerce. Unsere 230 Mitarbeitenden haben langjährigeExpertise in User Experience, Entwicklung, Hosting und Betrieb, eine hoheProzess- und Fachkompetenz sowie langjährige Erfahrung im Zusammenspieldieser Disziplinen. Dank unserer responsiven Organisation sind wir agil,arbeiten mit Leidenschaft, hoher Selbstverantwortung und persönlichemEngagement, standortübergreifend in Bern, Karlsruhe, München, Wroclaw undZürich.Ausgewählte Kunden sind Audi, Bridgestone, Coop, Credit Suisse, DieSchweizerische Post, HORNBACH, JURA, KAISER+KRAFT, Manor, PSDBankengruppe, SBB, SWISS, UBS und Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.http://www.unic.com 