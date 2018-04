Warum die Wirtschaft nie mehr so stark wachsen wird wie früher

Die Wirtschaft wächst zwar, aber lange nicht so wie vor der Finanzkrise. Diese Zeiten kommen vermutlich nie wieder, auch wenn so mancher Politiker dies als Ziel ausgegeben hat.

Die Wirtschaft eines jeden Landes hat zwei Sektoren, die Privatwirtschaft und den Staat. Der Staat nimmt Steuern ein und finanziert daraus Infrastrukturinvestitionen, Bildung und Sozialleistungen. In den meisten Ländern reichen die Einnahmen dafür nicht. Die Staaten nehmen Schulden auf.

Obwohl immer neue und mehr Schulden aufgenommen werden, ist die Bedeutung des Staates rückläufig. In den USA ist die Bedeutung heute wieder so niedrig wie in den 1930er Jahren. Grafik 1 zeigt den Anteil des Staates und der Privatwirtschaft an der Gesamtwirtschaftsleistung.

Grafik: GodmodeTrader.de

Kriegszeiten waren immer Ausnahmezeiten. Die Staatsausgaben während des Zweiten Weltkrieges waren so hoch, dass sie die Privatwirtschaft größtenteils verdrängten. Es brauchte viele Jahre, bis sich das Verhältnis wieder normalisierte.

