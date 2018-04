Zürich - Junge Menschen in der Schweiz sehen sich auf dem ansteigenden, alte auf dem absteigenden Ast, was ihre finanzielle Lage betrifft. Mehrheitlich äussern sich Schweizerinnen und Schweizer zuversichtlich über ihren Lebensstandart.

Die folgenden sechs Schweizer Finanztypen: Aufsteiger, Absteiger, im Tränental, auf dem Zenit, Gewinner und Kontinuierliche hat der Versicherungskonzern Swiss Life in einer am Montag veröffentlichten Online-Umfrage im vergangenen Jahr bei 1'229 Personen in der Schweiz eruiert.

Am häufigsten kam dabei mit 25 Prozent der Aufsteiger vor. Als ausgeprägte Zukunftsoptimisten glauben mehr als zwei Drittel dieser Aufsteiger, dass sich ihr Lebensstandard in zehn Jahren markant verbessern wird.

Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...