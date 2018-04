Eigentlich drängt die Zeit für die EZB, die ultralockere Geldpolitik zu normalisieren. Doch auf dem Weg dorthin tauchen immer mehr Stolpersteine auf.

Auf dem Weg Richtung Zinswende tauchen für EZB-Chef Mario Draghi immer mehr Stolpersteine auf. So haben sich die jüngsten Stimmungsbarometer für die Wirtschaft im Euro-Raum nach einem starken Jahresauftakt zuletzt tendenziell abgeschwächt. Die Inflation ist aus EZB-Sicht noch immer zu niedrig, trotz des kräftigen Aufschwungs.

Außerdem ziehen dunkle Gewitterwolken wegen des von US-Präsident Donald Trump entfachten Handelsstreits auf. Viel Gesprächsstoff also, wenn die Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt die nächsten geldpolitischen Schritte abstecken.

"Der Handelskonflikt ist sicher die größte Sorge aus Sicht der Zentralbank", sagt NordLB-Ökonom Christian Lips. Vor allem über einen Stimmungsumschwung könnte die Konjunktur kippen. Die europäischen Dienstleister blicken bereits pessimistischer in die Zukunft. Laut Lips wird die EZB über negative Effekte des Streits hinwegsehen, solange er nicht zu einem Handelskrieg eskaliert.

Die EZB muss demnächst entscheiden, wie es mit ihren auf 2,55 Billionen Euro angelegten ...

