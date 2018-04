Interessante Neuigkeiten heute von Desert Lion Energy (TSX-V DLI / WKN A2JE3D). Der aufstrebende Lithiumkonzentratproduzent gibt bekannt, dass Investoren des Unternehmens und Analysten die Gelegenheit gegeben wurde, an einer Besichtigung der Lithiumumwandlungsanlage des chinesischen Abnahmepartners Jangxi Jinhui Lithium Co. Limiteds (Jinhui) in Yichun, China, teilzunehmen. Dabei erhielten die Investoren und Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...