Wien - Mondi PLC begab am Freitag eine EUR 800 Mio. Anleihe bei MS+85 BP (8J), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die EUR 400 Mio. Emission (Ba3/BB+ erwartet) der Gestamp Automocion SA sei bei einer Rendite von 3,375% (8NC3) platziert worden. Die zwei Tranchen umfassende Adler Real Estate Anleihe (BB+) sei bei MS+170 BP (EUR 500 Mio., 5J) bzw. MS+240 BP (EUR 300 Mio., 8J) emittiert worden. Die Emissionsrendite der EUR 250 Mio. Tranche von Lycra Company (Emittent: Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Fiannce LLC) habe 5,375% betragen (5NC2, B1 erwartet).

