"[url=https://www.digitalsignage.de/home.html]Digital Signage[/url] wird zum digitalen Verkäufer" unter diesem Motto präsentiert IAdea Deutschland zur CeBIT 2018, dem Business-Festival, ihre aktuellen Media-Player, Signboards und Videowall-Lösungen. Zudem zeigt IAdea Deutschland auf, wie einfach, vielfältig und zielgerichtet Digital-Signage-Lösungen heute sind und wie sich anhand des IAdea-Partner-Ökosystems für nahezu jede Branche optimale Digital-Signage-Anwendungen realisieren lassen.

Seit 2000 ist IAdea der anerkannte Pionier auf dem globalen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen erzeugt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch die starke Fokussierung in dieser Branche auf internationale Partnerschaften ist es IAdea gelungen, für nahezu jeden Einsatzzweck perfekt abgestimmte Digital-Signage-Lösungen zu offerieren.

Das Spektrum umfasst dabei beispielsweise Unternehmenskommunikationslösungen von der digitalen Beschilderung und der Videowall-Lobby über Konferenzraumbuchungen bis hin zur Videokonferenzsteuerung. Ferner Lösungen für die Gastronomie, das Bildungswesen, den Retail sowie den Einzelhandel und natürlich überall dort, wo der audiovisuelle Transport von Informationen Kunden verstärkt zum Kauf animiert. Denn so, [url=https://www.linkedin.com/in/bj%F6rn-christiansen-946bb2135/]Björn Christiansen[/url], Geschäftsführer von [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]IAdea[/url] Deutschland: "Mit Digital-Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugt." Dabei ist Digital-Signage nicht nur eine aufmerksamkeitsstarke Anzeigetechnik, aufgrund der Interaktivität, so Christiansen, hat sich Digital-Signage mittlerweile zum "Digitalen Verkäufer" weitere ntwickelt.

Zu diesen Themen sowie zu den aktuellen Media-Playern, Signboards und Videowall-Lösungen aus dem Hause IAdea stehen Björn Christiansen und sein Team auf der CeBIT 2018 für vertiefende Gespräche zur Verfügung. Termine lassen sich via Mail an vertrieb@digitalsignage.de im Vorfeld oder während des Business-Festivals koordinieren. Interessierte Besucher finden IAdea Deutschland auf dem Gemeinschaftsstand Schlewig Holstein in Halle 17 Stand H17.

