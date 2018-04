Anfang Mai entscheidet Donald Trump, ob er die EU weiter von Strafzöllen verschont. Offiziell bleiben die Europäer bei ihrer harten Linie. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für ein neues Abkommen mit den USA.

Schon einmal hat er sie zittern lassen, lange sogar, wenige Wochen ist das erst her. Am 23. März saßen Europas Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen, sprachen über den Brexit, den Euro und die Türkei. Sie arbeiteten ihre Tagesordnung ab. Doch alle im Raum, so erzählt man es sich in Brüssel, waren in Gedanken bei einem Mann, der gar nicht mit am Tisch saß: Donald Trump.

Für den US-Präsidenten war der Tag "Deadline Day". Bis Mitternacht wollte er ankündigen, ob die Europäer mit höheren Zöllen auf Stahl und Aluminium rechnen müssen, bis null Uhr US-Zeit wohlgemerkt, also bis zum frühen Morgen in Europa. Deshalb gingen die EU-Politiker irgendwann schlafen. Nur ein paar Mitarbeiter blieben wach und warteten die Entscheidung ab: Europa bekommt eine Gnadenfrist bis zum 1. Mai.

Es dürften Brüsseler Szenen nach Trumps Geschmack gewesen sein: Einen ganzen Kontinent erst zappeln und dann aufatmen lassen. Der US-Präsident hat kein Wertegerüst, so scheint es, und erst recht keinen Plan, er betreibt Twitter-, Wut- und Impulsivitätspolitik. Aber eines hat er tatsächlich erreicht: Die ganze Welt schaut auf das Weiße Haus wie das Kaninchen auf die Schlange. Der Mann ist unberechenbar. Aber man muss ständig mit ihm rechnen.

Ironischerweise erweist sich vor allem sein nationalistischer Feldzug ("Make America great again") als Exportschlager: Das Thema Protektionismus ist zurück auf der weltpolitischen Agenda. Trump kann in der Globalisierung, in weltweit verflochtenen Lieferketten und ausdifferenzierten Volkswirtschaften, keinen Vorteil für die USA erkennen. Er ist Betriebswirt, hat Ökonomie an der Managerschmiede Wharton in Pennsylvania gelernt. Sein Denken kreist ums Siegen auf Kosten anderer und kennt keine multilateralen Win-win-Geschäfte. Ein Deal ist für Trump dann gut, wenn es Gewinner und Verlierer gibt. Und wenn er meint, dass der Gewinner Amerika heißt.

Das ist die Trump-Doktrin, die seiner Wirtschaftspolitik zugrunde liegt. Der Präsident hat bereits einen Handelskrieg mit China und Mexiko angezettelt, Strafzölle installiert, Grenzen abgedichtet, mit weiteren Verschärfungen gedroht. Noch ist Europa, sind andere enge Verbündete wie Kanada von seinem ökonomischen "Homeland Security Act" ausgenommen. Noch - denn die Uhr tickt. Spätestens am 1. Mai wird Trump wohl verkünden, ob er auch Importe aus der Europäischen Union mit Zöllen belegt.

Es ist seine zweite Deadline. Und in Berlin, Brüssel und Paris herrscht wieder einmal Alarmstimmung. Die Politiker in den Hauptstädten, Regierungszentralen und Ministerien beraten in diesen Tagen eine Strategie gegen den Handelskrieger aus WashingtonAm Donnerstag trafen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Bei ihrem Gespräch ging es um die Zukunft Europas - aber eben auch um den Konflikt zwischen der EU und den USA, der die Verbindungslinien der ökonomischen Globalisierung nachhaltig verändern könnte. Über Jahrzehnte verhandelte Fortschritte beim Abbau von Handelshemmnissen könnten binnen kurzer Zeit obsolet werden. Und in Berlin ist jedem Verantwortlichen klar, wer dabei der größte Verlierer wäre: Deutschland, die Exportnation.

Die Bundesregierung bekam bereits bei ihrer Kabinettsklausur vergangene Woche im brandenburgischen Schloss Meseberg einen Eindruck, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer erwarten: den Welthandels-GAU verhindern! Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer und DGB-Chef Reiner Hoffmann waren eigentlich geladen, um über den Arbeitsmarkt und Sozialreformen zu debattieren. Doch die Globalisierungsfrage drängte mehr.

Die Sozialpartner sind sich einig: In dieser "wirtschaftlich brisanten Lage" helfe nur eines: "Reden, reden, reden." Man müsse der "um sich greifenden Rhetorik des Protektionismus" mit "Deeskalation" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...