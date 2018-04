DAX - Start einer Korrekturbewegung?

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX bewegte sich zum Wochenausklang erneut kaum von der Stelle - trotz teils deutlich nachgebender US-Indizes. Die Abwärtsbewegung an der Wall Street wird dann aber zum Wochenauftakt doch - zumindest teilweise - nachvollzogen: Das deutsche Börsenbaromter rutscht am Montagvormittag unter die Marke von 12.500 Punkten ab.

Der Aufwärtstrendkanal im Stunenchart wurde zwar gebrochen, so richtige Abwärtsdynamik will jedoch bislang nicht aufkommen im deutschen Leitindex. Unterhalb von 12.550 Punkten muss in den kommenden Handelsstunden dennoch mit einem weiteren Abdriften in Richtung 12.400 Punkte gerechnet werden. Unterhalb dieser Unterstützung wäre sogar eine Beschleunigung Richtung der nächsten Horizontalunterstützung um 12.150 Punkte denkbar. Oberhalb von 12.550 Punkten (Stundenschlusskurs) neutralisiert sich das aktuell leicht bärische Chartbild sofort wieder. Es bleibt ein heißer Tanz für die Bären.





DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.03.2018 - 23.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 23.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 20,56 10.475 6,09 29.06.2018 DAX Index HX06NH 26,84 9.850 4,65 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.04.2018; 10:44 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX06R7 2,71 12.690 54,11 29.06.2018 DAX Index HW9XTW 5,67 13.050 22,32 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.04.2018; 10:44 Uhr

