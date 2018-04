...weiterhin Probleme. APPLE büßte innerhalb von zwei Tagen fast 7 % oder 60 Mrd. $ Börsenwert ein. Hintergrund war die Gewinnwarnung von TAIWAN SEMICONDUCTOR als bedeutender APPLE-Kunde einerseits, und die Vermutung von MORGAN STANLEY, dass die Quartalszahlen am 1. Mai am unteren Ende der Prognose kommen werden, andererseits. In China geht für APPLE nicht mehr viel, heißt es. Dieser Rückbau der gewaltigen Marktwerte ist wie ein Klotz am Bein. In der Regel gelingt so etwas in New York immer, aber auf Zeit, also auf Sicht. Die Größenordnung hatten wir beschrieben: In der Summe um 1,5 bis 2 Bio. $.



Heute ist ALPHABET/GOOGLE an der Reihe. Die Zahlen dürften überzeugen, aber die Prognosen werden vermutlich sehr viel vorsichtiger ausfallen, weil ein Seitenblick auf FACEBOOK nahe liegt.



