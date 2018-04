Die Vernetzung von Mensch und Maschine ist das große Thema der Industrie. Deutsche Unternehmen versuchen es allerdings mit einer "Light"-Version.

Erst die Dampflok, danach die Fließbänder, anschließend Computer und jetzt die Vernetzung in den Betrieben: Die Verknüpfung von Mensch und Maschine, auch Industrie 4.0 genannt, ist schon seit Jahren das große Thema auf der Hannover-Messe. Doch was bisher noch eher theoretisch blieb, ist inzwischen in der Praxis angekommen.

Mittlerweile nutzt bereits jedes zweite Unternehmen in Deutschland vernetzte Anwendungen; die Mehrheit hat sogar eine Gesamtstrategie für die Industrie 4.0. Das ergab eine repräsentative Befragung des Digitalverbands Bitkom im Vorfeld der diesjährigen Hannover Messe. Nur noch neun Prozent der Unternehmen sagen, dass das "Internet der Dinge" für sie kein Thema ist oder sein wird.

Neue Technologien erobern im Eiltempo die Welt und lösen in den Unternehmen die größten Umwälzungen seit 50 Jahren aus. Die deutsche Wirtschaft aber verdient nur teilweise an diesem Boom. Konzerne wie Siemens, Bosch oder ABB treiben den Wandel voran - der Mittelstand ist zögerlicher.

Trotzdem sehen sich die deutschen Unternehmen in der Selbsteinschätzung ganz weit oben: Hinter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...