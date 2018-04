Auf einer Bundesstraße nahe der nordrhein-westfälischen Gemeinde Schermbeck ist am Sonntag ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Eine 69-jährige Autofahrerin war mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammengestoßen, als sie gegen 14:20 Uhr auf die Auffahrt zur A 31 abbog, teilte das Polizeipräsidium Recklinghausen am Montag mit.

Trotz notärztlicher Behandlung starb der 62-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Frau musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt werden.