Bienenwaben und Seeschildkrötenpanzer haben etwas gemeinsam: sechseckige Wölbstrukturen, die auch in der Industrie zur Anwendung kommen. Das VDI ZRE zeigt am Messestand C40 auf der Ausstellungsfläche des VDI e. V. in Halle 2 anhand verschiedener Exponate, welche Einsparpotentiale für Material und Energie es durch solche bionische Leichtbaustrukturen gibt. Das Messeteam demonstriert live, wie bionische Wölbstrukturen industriell angefertigt werden. Außerdem wird ein weiteres bionisches Verfahren, der sogenannte ELiSE-Leichtbau, anhand eines Exponats aus dem Automobilbereich vorgestellt.



Sechseckige Wölbstrukturen verbessern die Formsteifigkeit und Festigkeit von Materialien. Darüber hinaus lässt sich durch ihre Verwendung die Ressourceneffizienz von Produkten steigern, da weniger Material benötigt und dadurch Gewicht eingespart wird. Aufgrund ihres Potenzials, den Material- und Energieverbrauch von Produkten deutlich zu reduzieren, kommen wölbstrukturierte Materialien auch in Waschmaschinen oder im Fahrzeugbau zum Einsatz. Das VDI ZRE hat dazu den Kurzfilm "Bionische Wölbstrukturen - Die Natur als Vorbild für Ressourceneffizienz" gedreht. Er ist auf dem YouTube-Kanal des VDI Zentrums Ressourceneffizienz "Ressource Deutschland" oder auf der Website www.ressource-deutschland.tv zu sehen.



Die Hannover Messe findet vom 23. bis 27. April 2018 unter dem Leitthema "Integrated Industry - Connect & Collaborate" mit mehr als 5.000 Austellern aus 75 Ländern statt.



Die VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (VDI ZRE) hat die Aufgabe, Informationen zu Umwelttechnologien und material- und energieeffizienten Prozessen allgemein verständlich aufzubereiten. Ziel ist es, vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Steigerung ihrer Ressourceneffizienz zu unterstützen. Die Instrumente des VDI ZRE zur Bewertung und Darstellung von Ressourceneffizienzpotenzialen werden im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit erstellt und aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative finanziert. Sie sind auf der Webseite www.ressource-deutschland.de kostenlos zugänglich.



