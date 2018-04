Das Geschäft in Russland kommt nicht in die Gänge. Der Einzelhandels-Konzern Metro korrigierte am Freitag seine Prognosen nach unten. Außerdem spitzt sich der Streit um die Zukunft der Metro-Tochter Real zu. Analysten stufen den ehemaligen DAX-Wert auf breiter Front herab - und die MDAX-Aktie stürzt in die Tiefe.

Den vollständigen Artikel lesen ...