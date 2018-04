Wien - Die Rendite der 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihe legte seit Anfang April um fast 20 Basispunkte auf 2,92% zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ein nahe liegender Grund für den Renditeanstieg lasse sich nicht ausmachen. Zwar hätten sich in den letzten Wochen zahlreiche FOMC-Mitglieder zu Wort gemeldet, allerdings würden die diversen Äußerungen eher darauf hindeuten, dass die Zinsen weiter in gemäßigtem Tempo steigen würden und keine stärkere geldpolitische Straffung im Raum stehe als die bisher kommunizierte. Auch datenseitig sei es nicht über die Maßen gut gelaufen.

