Frankfurt - Der Anleihemarkt ist unter Druck, so die Deutsche Börse AG.Auslöser sei unter anderem der Ölpreis, der Inflationssorgen schüre: Ein Barrel der Nordseesorte Brent habe am Donnerstagabend 74,35 US-Dollar gekostet - so viel wie seit Dezember 2014 nicht mehr. Am Freitagmorgen seien es immer noch 73,80 US-Dollar gewesen. Zudem habe die US-Notenbank in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht, dem Beige Book, die Aussichten der US-Wirtschaft als solide eingestuft, trotz des Handelskonflikts. Positiv habe dann noch am letzten Donnerstag der aktuelle Philly-FED-Index überrascht, ein wichtiges Barometer für das US-Geschäftsklima. Zuvor hätten einige Stimmungsindikatoren in den USA und auch in Europa nach unten gedreht.

