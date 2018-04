Facebook: Welcher Datenskandal?

Es ist schon ein paar Tage her, dass sich Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress perfekt in Szene setzen konnte. Seitdem ist nur noch wenig von dem Datenskandal bei Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) zu hören. Auch die Aktie des führenden Sozialen Netzwerks hat sich deutlich erholt.

Die Facebook-Aktie konnte ihren Wert in kurzer Zeit um mehr als 10 Prozent steigern. Der zwischenzeitliche Kurssturz infolge des Datenskandals, bei dem persönliche Daten von Millionen Nutzern unerlaubt an Dritte weitergegeben wurden, scheint schon wieder aus den Köpfen der Anleger und Facebook-Fans verschwunden zu sein. Die größte Krise in der noch sehr jungen Unternehmensgeschichte spielt kaum noch eine Rolle. Anleger wollen sich offenbar viel lieber wieder den erfreulichen Seiten des Lebens zuwenden. Dazu dürften die jüngsten Geschäftsergebnisse gehören.

