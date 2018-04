Am Tag nach der Wahl von Andrea Nahles zur Parteivorsitzenden ist von der SPD-Spitze nichts zu hören - nur die Kritiker melden sich zu Wort.

Nach ein paar sommerlichen Tagen herrscht in Berlin an diesem Montag wieder Aprilwetter: Ein bisschen Sonne am Vormittag, ab dem Mittag dann wolkenverhangener Himmel und Regenschauer. Um das Willy-Brandt-Haus, die Parteizentrale der SPD, pfeift der Wind. Keine Journalisten sind zu sehen, keine schwarzen Limousinen, erst recht keine Schaulustigen. Nein, so versichert man in der Parteizentrale, an diesem Montag habe man rein gar nichts für die Öffentlichkeit geplant - kein Pressestatement, keine Grundsatzrede, nichts.

Die SPD steht unter dem Eindruck des Wiesbadener Sonderparteitags am Vortag. Es macht sich Lethargie breit. Nichts scheint zu gelingen. Der Sonderparteitag, geplant als Krönungsmesse für Andrea Nahles, wäre fast zum Flop geraten. Nur 66 Prozent der Delegierten stimmten für Andrea Nahles. ...

