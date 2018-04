Wien - ABN Amro Investment Solutions hat entschieden, ihr direkt verwaltetes Investmentvermögen zukünftig von Candriam managen zu lassen, so die Experten von "FONDS professionell".Darüber berichte Candriam per Aussendung. Die Vereinbarung beinhalte die Übertragung von rund acht Milliarden Euro an Assets in institutionellen Mandaten und französischen Fonds ohne Laufzeitbeschränkung.

