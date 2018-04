Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta021/23.04.2018/15:00) - Die DWH Deutsche Werte Holding AG wurde heute am Montag, den 23.04.2018 im Marktsegment "mid market" der Wiener Börse gelistet. Damit verpflichtet sich die DWH, insbesondere durch die Veröffentlichung von Zwischen- und Jahresfinanzberichten, zur Einhaltung erhöhter Transparenz-, Qualitäts- und Publizitätskriterien.



Der mid market wurde 2007 als Teilsegment des Aktienmarktes der Wiener Börse gegründet und bietet Unternehmen einen attraktiven Zugang zum Börsenhandel. Im mid market steht als Handelsplattform das Handelssystem Xetra® T7 zur Verfügung.



Über die DWH Deutsche Werte Holding AG:



Die DWH Deutsche Werte Holding AG hat sich zum Ziel gesetzt, in reale Werte zu investieren. Investments in Wohn- und Gewerbeimmobilien in gefragten Lagen mit Fokus auf ausgewählte A- und B-Städte gehören ebenso dazu wie mittelständisch geprägte Unternehmen mit erkennbarem Entwicklungspotenzial.



