Der Forschungsverbund Solid will in einem dreijährigen Projekt das Produktionsverfahren für Festkörperbatterien günstig und massentauglich machen. Die Batteriezellen basieren dabei auf sogenannten Sol-Gel-Schichten, damit sollen Energiedichten von über 450 Wattstunden pro Kilogramm möglich sein.Das Verbundprojekt Solid will bis Herbst 2020 ein einfaches und kostengünstiges Produktionsverfahren für sichere und leistungsfähige Lithium-basierte Festkörperbatterien entwickeln. Bislang seien vorhandene Produktionsverfahren kostspielig, nicht massentauglich oder aber noch nicht stabil genug für hohe ...

