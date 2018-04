Zum Auftakt der Hannover Messe hat der Verband eine Analyse zum Kraftwerkspark in Deutschland veröffentlicht. Der BDEW fordert in diesem Zuge bessere Bedingungen für Energiespeicher, Kraft-Wärme-Kopplung, Gaskraftwerke und Netzausbau, um das Klimaziel 2030 zu erreichen. Allerdings lässt er größere Photovoltaik-Projekte und Windparks an Land bei seiner Betrachtung komplett außer Acht.Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat eine Analyse zum Kraftwerkspark in Deutschland veröffentlicht. Dabei seien alle im Bau befindlichen Kraftwerke mit einer Leistung von mehr als 20 Megawatt ...

