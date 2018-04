Durch extrem niedrige Zinsen in den Industrienationen erfuhren Entwicklungsländer in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Vom Wachstum in Nationen wie Indien oder Brasilien konnten auch ETFs profitieren, die sich auf eben jene Märkte konzentrieren. Dazu zählt auch der iShares Emerging Markets ETF. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die Zuwächse in nächster Zeit etwas an Tempo verlieren könnten. Goldman Sachs etwa meint Anzeichen dafür zu sehen, dass einige Entwicklungsländer sich schon ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...