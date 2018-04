In den letzten Tagen und Wochen konnten einige Banken in den USA mit Rekordgewinnen punkten. Das klingt erstmal nach einer guten Nachricht, es stimmt aber nachdenklich, dass an der Börse nicht viel passiert ist. Die Aktien der großen Banken befinden sich zwar auf keinem schlechten Niveau, doch selbst hervorragende Geschäftszahlen lieferten keine Impulse für eine Kursrallye. Experten stellen dabei jetzt die Vermutung in den Raum, dass es für die Banken derzeit schlicht nicht weiter nach oben gehen ... (Robert Sasse)

