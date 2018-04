Vor zwei Wochen gab die Deutsche Lufthansa die Zahlen für die Auslastung per Monat März bekannt. Diese ist deutlich gesteigert worden - um 3,9 % auf 81,2 % - allerdings scheinen sich die Ticketpreise nur stabil zu entwickeln. Diese Entwicklung wurde nun zwei Monate in Folge verzeichnet, weshalb einige Anleger für die kommenden Ergebnisse per erstes Quartal 2018 keine großen Erwartungen hegen oder zumindest diese bereits herunterschrauben durften, da man sich zuvor, dank der Übernahme der Air ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...