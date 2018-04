Der Franken ist zum Euro so günstig wie seit Freigabe der Unterstützung durch SNB in Jan 2015 nicht mehr. Was machen Devisen-Experten als Gründe aus, galt der Franken doch immer als sicherer Hafen, Patrick Kesselhut von der Commerzbank? Der Franken verliert zum Euro! Zinsängste statt sicherer Hafen? Fragen von Antje Erhard an Patrick Kesselhut von der Commerzbank.