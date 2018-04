Seit seinen Tiefständen im März hat sich der Dax um sechs Prozent erholt. Doch vorübergehend droht der deutsche Leitindex im Niemandsland zu versacken.

An den Börsen dieser Welt startet die neue Woche fast schon verdächtig ruhig. Kein Tweet aus dem Weißen Haus mit Drohungen vor Strafzöllen oder neuen Sanktionen verunsicherte die Anleger. Die Stimmung ist gelassen, auch an der Frankfurter Börse.

Seit seinem Tief Ende März dieses Jahres ist der Dax um sechs Prozent gestiegen. "Für eine Gegenbewegung aufgrund der damals vorherrschenden Panik am Markt ist das nicht schlecht", urteilt Börsenexperte Stephan Heibel, Inhaber des Analysehauses Animusx. "Ob sich daraus eine neue Rally entwickelt, die den Dax auf neue Hochs führen kann, wird sich nun entscheiden." Immerhin: Die Bodenbildung, die Heibel bereits Anfang März ausgemacht hatte, scheint bereits vollzogen zu sein.

Der Börsenexperte wertet die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment aus, eine Erhebung zur Börsenstimmung unter mehr als 3.000 Anlegern. Aus den Ergebnissen leitet er Einschätzungen ab, wie sich der deutsche Leitindex in den kommenden Handelstagen entwickeln könnte.

Seine Prognose für die Kursbewegungen in den kommenden Handelstagen lässt sich in einem Wort zusammenfassen: seitwärts. Sämtliche Werte zeigten eine neutrale Verfassung an. "Die Sonne scheint, Anleger haben sich an die geopolitischen Spannungen gewöhnt und ihre Portfolios entsprechend angepasst, sodass sie derzeit offensichtlich entspannt das gute Wetter genießen können", sagt der Sentiment-Experte.

Erneute Ausverkäufe, wie sie vor wenigen Wochen noch zu beobachten waren, hält Heibel im Moment für unwahrscheinlich. Stattdessen gibt es leise Hoffnung, dass es bald in die andere Richtung gehen könnte: "Vielleicht gibt der Zulauf ...

