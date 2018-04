Helios & Matheson haben als größter Aktionär ein starkes Interesse am Erfolg von Movie-Pass. Der Dienst erlaubt es Nutzern in den USA, gegen eine monatliche Pauschale täglich einen Film in einem Kino kostenlos zu sehen. Viele Vertreter der Branche halten das Geschäftsmodell jedoch für nicht tragfähig, besonders von Kinobetreibern gab es viel Gegenwind. Gegenwärtig generiert der Dienst auch tatsächlich keine Verluste und Helios & Matheson nahm jüngst eine Kapitalerhöhung vor.

Genau das ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...