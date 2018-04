Kostenloses Obst, Kaffee oder Tee - damit können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun. Streit gibt es aber ums Brötchen.

Laugenbrötchen, Rosinenbrötchen, Roggenbrötchen, Kürbisbrötchen, Stuten: All dies nett in Körben zusammengestellt, sollte Mitarbeitern bei der Kontaktpflege und bei abteilungsübergreifenden Problemlösungen helfen. So hatte sich das ein Unternehmen überlegt und dafür eine vormittägliche "Pause" eingerichtet, die als bezahlte Arbeitszeit galt. Auch Führungskräfte sollten regelmäßig beim Brötchen-Büffet vorbeischauen, um ins Gespräch mit den Angestellten zu kommen.

Dass das Ganze nicht nur eine personalpolitische Angelegenheit ist, sondern auch eine steuerliche Seite hat, stellte sich bei einer Betriebsprüfung heraus. Denn das Finanzamt wertete die täglichen Brötchenkörbe als Mahlzeit, die mit den amtlichen Sachbezügen zu versteuern sei. Da die dafür geltende monatliche Freigrenze von 44 Euro hier überschritten war, sollten die Brötchenkörbe versteuert werden und das Finanzamt verlangte eine Nachzahlung.

Grundsätzlich zählt eine Mahlzeit, die Arbeitgeber ihren Angestellten auf irgendeine Weise anbieten, zu den so genannten Sachbezügen. Denn Sachbezüge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...