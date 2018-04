BERLIN (Dow Jones)--Nach der Einigung der Europäischen Union mit Mexiko auf eine Modernisierung des Handelsabkommens mit dem Land hat die deutsche Wirtschaft auch entsprechende Fortschritte bei den Verhandlungen mit der südamerikanischen Freihandelszone Mercosur gefordert.

Der Durchbruch mit Mexiko solle auch für die wichtigen Mercosur-Verhandlungen "beispielgebend sein", verlangte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier. "Im Endspurt könnte die EU ihre Aktionsfähigkeit unter Beweis stellen und durch einen ehrgeizigen Zollabbau den international orientierten deutschen Unternehmen auch in Südamerika neue Marktchancen eröffnen", regte er an.

Treier sah in dem Verhandlungsdurchbruch "ein notwendiges Signal für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit zur rechten Zeit". Das Abkommen zeige, "dass transatlantischer Handel auch positiv gestaltet werden kann". Mit einem Volumen von 12,9 Milliarden Euro sei Mexiko das mit Abstand wichtigste Zielland deutscher Exporte nach Lateinamerika. "Der lange Atem der EU hat sich gelohnt", konstatierte der DIHK-Außenwirtschaftschef.

Mehr Wohlstand auf beiden Seiten

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sah in der Modernisierung des Handelsabkommens mit Mexiko "ein Signal für freien und fairen Welthandel". Die Strategie der EU sei richtig: "Wir setzen auf Öffnung, nicht auf Abschottung." Mit Mexiko binde die EU nun einen wichtigen Partner in Lateinamerika näher an sich. "Das sorgt auf beiden Seiten des Atlantiks für mehr Beschäftigung und Wohlstand", meinte Altmaier.

Das Globalabkommen zwischen der EU und Mexiko besteht seit dem Jahr 2000. Die Modernisierung soll laut Wirtschaftsministerium zu einem fast vollständigen Abbau der gegenseitigen Zölle führen. Gleichzeitig werde es unter anderem hohe Standards beim Arbeitnehmerschutz und bei Gesundheit geben. Zudem enthalte das Abkommen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung.

In einigen Teilen müssten noch technische Details geklärt werden, und Ende des Jahres solle die Prüfung der Vertragstexte folgen. Anschließend wolle die EU das Abkommen dem Europäischen Parlament und dem Rat vorlegen. Auch die Mitgliedstaaten der EU würden das Abkommen ratifizieren, erinnerte Altmaier.

