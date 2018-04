Zusammen gebracht hatten sie der Petrochemieverband EPCA und der Verband der Kunststofferzeuger Plastics Europe, die bereits zum dritten Mal die Debattenreihe organisieren. In den teilweise hitzigen Wortgefechten in Neuss zu Themen wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Urbanisierung behielten schließlich diese drei Sieger einen besonders kühlen Kopf: Friedrich Reichel aus Meissen, Robin Balzereit aus Wiesbaden und Joanna Maria Kesicka aus Görlitz. Sie vertreten nun Deutschland beim europäischen Finale in Wien im Oktober und treten dort gegen die Erstplatzierten aus den anderen an der EYDC teilnehmenden EU-Staaten an.

In diesem Jahr finden bei der europäischen Debattierreihe von EPCA und Plastics Europe neun nationale Ausscheidungen statt: neben Auftaktland Deutschland sind Belgien und die Niederlande mit einem gemeinsamen Benelux-Finale, Bulgarien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien, Polen und Spanien dabei. Hauptanliegen der Organisatoren ist es, mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen, die Ansichten und Wünsche der jungen Generation kennen zu lernen und ihr die Chance zu geben, neue ...

