Armeniens Ministerpräsident Sersch Sargsjan wollte mit Gesetzesänderungen seine Macht zementieren. Doch die Straßenproteste waren stärker als ihr Gegner.

Der armenische Ministerpräsident Sersch Sargsjan ist nach anhaltenden Protesten von seinem Amt zurückgetreten. Seit Tagen haben tausende in der Hauptstadt Eriwan gegen die Ernennung des Premiers demonstriert. Am Montag war bekannt geworden, dass sich mindestens einige Dutzend Angehörige der Streitkräfte den Demonstranten angeschlossen hatten.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums handelt es sich bei den Uniformierten um Soldaten der armenischen Blauhelm-Brigade, die in Eriwan stationiert ist. Die Männer hätten den Standort ohne Erlaubnis verlassen, was das Verteidigungsministerium in seiner Erklärung "entschieden verurteilt". Die Behörde drohte mit rechtlichen Folgen für die Beteiligten.

Die Teilnahme der Soldaten war für die armenische Führung besonders vor dem Hintergrund brisant, dass Verteidigungsminister Wigen Sarkisjan zuvor eine Beteiligung der Streitkräfte an der Niederschlagung der Proteste nicht ausgeschlossen hatte. Dazu sei die ...

