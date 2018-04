Der Dow Jones hatte sich am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Rund 0,8 Prozent ging es für ihn abwärts. Damit fiel er unter 24.500 Punkte. Wie er heute erwartet wird, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.