Die Aktie von Apple geriet Ende letzter Woche enorm unter Druck. In nur zwei Tagen verlor das Papier um rund sieben Prozent an Wert, was den Börsenwert um satte 60 Milliarden USD reduzierte. Grund für den Kurssturz sind Sorgen um ein mögliches Ende des Smartphone-Booms. Eben solche Bedenken befeuerte der Chip-Hersteller TSMC, einer der wichtigsten Zulieferer von Apple, mit einer äußerst schwachen Prognose für das laufende Jahr. Das lässt die Gerüchteküche wieder aufflammen, in der immer wieder ... (Robert Sasse)

