Der SPDR S&P 500 ETF (SPY) erfreut sich noch immer höchster Beliebtheit. Das liegt zum einen daran, dass er mit einem Alter von 25 Jahren als ein echter Klassiker gilt. Darüber hinaus kann der Fonds aber auch mit einer extrem hohen Liquidität punkten. Wie die Webseite seekingalpha.com in einer aktuellen Analyse aufweist, schneidet der ETF bei der Rendite aber schlechter ab als die Konkurrenz. In den letzten fünf Jahren brachte der Fonds seinen Anlegern 9 Basispunkte weniger an Rendite als der ... (Robert Sasse)

