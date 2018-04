FRANKFURT (Dow Jones)--Die Telekom-Geschäftskundensparte T-Systems will endlich wieder in die Erfolgsspur kommen. Dazu sollen Wachstumsfelder erschlossen und das Geschäft auf verschiedene Produktgruppen ausgerichtet werden, sagte der seit Jahresanfang amtierende Chef von T-Systems, Adel Al-Saleh, auf seinem ersten offiziellen Auftritt in einer Pressekonferenz auf der Hannover Messe.

Schon 2020 soll T-Systems, die seit Jahren verlustbringende Tochter der Deutschen Telekom, als Ganzes wieder Profite abwerfen, wiederholte Al-Saleh ein Versprechen von Anfang April. Das ist ein großes Ziel, denn die Geschäftskundensparte der Deutschen Telekom AG schreibt seit mehr als einem Jahrzehnt beinahe ununterbrochen Verluste und verliert Kunden.

Al-Saleh sprach davon, dass einzelne Geschäftsfelder auch 2020 noch rote Zahlen schreiben könnten, T-Systems als Ganzes jedoch nicht. Darauf arbeite das Unternehmen Quartal für Quartal hin.

Bei T-Systems soll es künftig nicht mehr darum gehen, mit welchem Kunden wie viel Geld verdient werden kann, sondern darum, welche Produkte funktionieren. Die Organisation wird in elf Einheiten unterteilt, die sich um die verschiedenen Angebote wie SAP-Dienstleistungen oder Produkte für das Internet der Dinge kümmern.

Al-Saleh unterscheidet dabei die zwei stabilen bis leicht schrumpfenden Geschäftsfelder mit den Telekomanschlüssen für Unternehmenskunden und dem IT-Outsourcing. Hinzukommen sollen aber Wachstumsfelder. Hier soll in Zukunft verstärkt investiert werden. Dafür lockten dann zweistellige Wachstumsraten.

Zu den Wachstumsfeldern zählt Al-Saleh beispielsweise Dienstleistungen rund um SAP-Software. Es soll aber auch eine neue Portfolio-Einheit "Digital Solutions" entstehen, die mit rund 4.800 Mitarbeitern die Kompetenzen dreier bisher separat im Markt agierender Organisationen vereint und in der das kundenspezifische Digitalgeschäft gebündelt wird.

Andere Bereiche wie das Internet der Dinge oder die Public Cloud stehen dagegen noch ganz am Anfang, so dass zunächst mehr investiert werden muss, bis die Geschäftsfelder mehr Geld einbringen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2018 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.