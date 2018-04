Kupon festgelegt! Die PNE Wind AG legt den Zinssatz für die neue Anleihe 2018/23 auf 4,00% p.a. fest und somit an das untere Ende der Zinsspanne von 4,00% p.a. bis 4,75% p.a. Das teilte das Unternehmen soeben mit. Hintergrund sei das hohe Investoreninteresse an der neuen PNE Wind-Anleihe 2018/23 (ISIN DE000A2LQ3M9). Die Zeichnungaphase für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen wird wie geplant am morgigen Dienstag, den 24. April 2018, stattfinden.

