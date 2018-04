Kinoeröffnungen, Frauen-Führerschein und Milliardeninvestitionen: In der arabischen Welt ist Modernisierung ein Riesenthema. Wie Anleger in die noch immer schwer durchschaubare Region investieren können.

Das Bild ist widersprüchlich: Die höchsten Gebäude der Welt, überschwänglicher Prunk und Luxus sowie Ölquellen auf der einen Seite, Bürgerkriege, verschleierte Frauen, religiöser Eifer und Lohnarbeiter-Elend auf der anderen Seite: Kaum eine andere Region auf dem Globus, die Anleger unter Renditeaspekten im Fokus behalten sollten, vereinigt so große Unterschiede wie das Gebiet der so genannte MENA-Staaten. Die Abkürzung steht für Middle East North Africa (Mittlerer Osten und Nordafrika). Wer an die islamisch geprägte Welt denkt, dem fallen zunächst die zahlreichen gewalttätigen Konflikte wie in Syrien ein, die viele Investoren abschrecken. Es gibt aber auch die superreichen Ölförderstaaten etwa am Persischen Golf, die dank zunehmender Öffnung für Auslandskapital Anlegern große Chancen bieten .

Auf den ersten Blick stehen für den westeuropäischen Beobachter fantastische Renditechancen kaum kalkulierbaren Risiken gegenüber. Daher sind MENA-Fonds, die sich auf die aussichtsreichsten Länder konzentrieren, und deren spezialisierte Fondsmanager die besten Investmentchancen ausfindig machen, für Anleger eine Überlegung wert.

Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate (VAE) im Fokus

Während eine ganze Reihe von nordafrikanischen Ländern und Nationen des Nahen Ostens unter Aufständen, bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen und bewaffneten Unruhen zu leiden hatten und teils noch immer leiden, hängt der Erfolg der reichen arabischen Volkswirtschaften primär vom Ölpreis ab. Der dadurch entstandene Wohlstand und Reichtum dokumentiert sich in der beeindruckenden modernen Architektur, die in den rohstoffreichsten Staaten praktisch wie Pilze aus dem Boden schießt.

Gleichzeitig sind hier auch Bestrebungen zur sozialen Liberalisierung der einst so traditionalistischen Gesellschaften voll im Gange. Experten der arabischen Welt betrachten die politischen Konflikte als Resultat der bereits durchgesetzten oder sich erst anbahnenden Reformen.

MENA-Fonds besser als ihr Image

Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Saudi-Arabien und die Emirate am Persischen Golf haben sich in den Jahren seit der internationalen Finanzkrise als relativ renditestark und sogar als verhältnismäßig robust erwiesen. So hat der S&P Pan Arab Composite, der vielen MENA-Fonds als Vergleichsindex dient, seit dem Ende der Finanzkrise im Jahr 2009 um etwa 50 Prozent zugelegt.

Aufgrund der genannten Risiken und der dadurch bedingten Verunsicherung laufen MENA-Fonds ...

