NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft hat im April an Fahrt gewonnen. Der vom IHS Markit Institut erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,8 von 54,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes verbesserte nach den Daten der ersten Veröffentlichung auf 56,5 Zähler von 55,6 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 55,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 54,4 Punkte von 54,0 im Vormonat.

"Die US-Wirtschaft hat zu Beginn des zweiten Quartal an Dynamik gewonnen", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die Industrie führt den Aufschwung an. Nach einem relativ enttäuschenden Start ins Jahr sollte das zweite Quartal besser ausfallen."

April 23, 2018 10:04 ET (14:04 GMT)

